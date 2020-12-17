Байден уверен, что его сын не допускал налоговых нарушений
Антон Демидов
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Избранный президент США Джо Байден убежден, что его сын Хантер Байден не совершал никаких налоговых преступлений. Об этом сообщает издание The Hill.
«Я уверен», — сказал Байден, отвечая на вопрос журналиста, уверен ли он в том, что его сын не совершал налоговых нарушений.
Ранее Хантер Байден заявил, что в отношении него было начато расследование в штате Делавэр. По его словам, расследование проводят по поводу уплаченных им налоговых отчислений.
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