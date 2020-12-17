Байден уверен, что его сын не допускал налоговых нарушений

Избранный президент США Джо Байден убежден, что его сын Хантер Байден не совершал никаких налоговых преступлений. Об этом сообщает издание The Hill.

«Я уверен», — сказал Байден, отвечая на вопрос журналиста, уверен ли он в том, что его сын не совершал налоговых нарушений.

Ранее Хантер Байден заявил, что в отношении него было начато расследование в штате Делавэр. По его словам, расследование проводят по поводу уплаченных им налоговых отчислений.

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