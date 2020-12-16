Сенаторы в США поругались из-за «российской дезинформации»

Сенатор-республиканец Рон Джонсон и сенатор-демократ Гэри Питерсом повздорили из-за того, кто распространяет «дезинформацию со стороны России». Об этом пишет РИА «Новости».

Джонсон заявил, что люди, распространяющие такую информацию, далеки от его убеждений. По его словам, лидеры демократов, включая Питерса, слили в прессу секретный доклад, обвинив его и Чака Грассли в распространении российской дезинформаци.

«Я никогда не слышал даже об этом человеке... Это унизительно! Дезинформация, ложь, ложные обвинения идут как раз от сенатора Питерса. Не могу сидеть рядом и слушать все это», — сказал сенатор.

Джонсон подчеркнул, что не имеет никакого отношения к докладу.

«Вы постоянно лжете в прессе, что я распространяю дезинформацию от России. Это чистая ложь. Я говорил вам, чтобы вы перестали лгать! И вы все равно продолжали!» — эмоционально ответил Питерс.

После этого Джонсон обвинил Питерса в постоянной лжи.

В сентябре Минфин США ввел санкции против украинского депутата Андрея Деркача по обвинению в том, что тот является «активным российским агентом» и частью «вмешательства Москвы в избирательную кампанию 2020 года».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Байдену посоветовали не повторять ошибок Обамы в отношениях с РФ

— США заявили, что Россия испытала противоспутниковую ракету

— В МИДе выразили озабоченность ядерным оружием США в Европе