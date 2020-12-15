Пушков рассказал о развитии отношений между РФ и США при президенте Байдене

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что отношения между РФ и США при американском президента Джо Байдене будут сложными. Об этом он пишет в своем Telegram-канале.

Ранее президент России Владимир Путин направил телеграмму Байдену, где поздравил его с победой на выборах президента США.

«Посмотрим, что на это ответит Байден. До сих пор, все эти годы он говорил о России во враждебном ключе — и в самих США, и на международных площадках. В силу чего отношения будут исключительно сложными и конфликтными», — говорится в сообщении.

Сенатор считает, что помочь наладить диалог между РФ и США могли бы переговоры о продлении Договора по сокращению наступательных вооружений (СНВ-3), возвращение Штатов в Парижское соглашение по климату и в ядерную сделку с Ираном.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основные претенденты на пост главы государства — демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. Ведущие американские СМИ объявили о победе Байдена, однако Трамп это не признает и оспаривает результаты выборов в ряде штатов.

В соответствии с двухступенчатой системой выборов президента США, 14 декабря в стране голосуют выборщики. Итоги голосования выборщиков 6 января утвердит конгресс США.

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