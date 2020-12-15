Члены президиума Боснии и Герцеговины отказались встречаться с главой МИД РФ

Члены президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович отказались встречаться с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым во время его визита в страну, передает РИА «Новости».

По словам Комшича и Джаферовича, это связано с тем, что прозвучавшие накануне заявления российского министра по Дейтонским соглашениям идут вразрез с позицией Боснии.

«У человека с таким опытом все поступки спланированы заранее. То, что мы могли видеть с того момента, как он прибыл в БиГ, — это сигналы от страны, которую он представляет», — сказал Комшич на брифинге.

Он отметил, что поддержка Лавровым резолюции о военном нейтралитете одной из частей страны — Республики Сербской — противоречит тому, что подобные решения могут принимать только центральные власти Боснии и Герцеговины.

Кроме того, членам президиума не понравилось отсутствие флага и какой-либо государственной символики Боснии и Герцеговины 14 декабря на встрече главы МИД России и председательствующего члена президиума от сербов Милорада Додика.

«Мы хотим дружественных отношений с Россией, но хотим и чтобы они уважали институты БиГ», — сказал Кошмич. Джаферович его поддержал.

Встреча Лаврова с Комшичем, Джаферовичем, а также Додиком должна была состояться утром 15 декабря. Министр находится в Боснии и Герцеговине с рабочим визитом.

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