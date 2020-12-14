Reuters: российские хакеры взломали Министерство внутренней безопасности США

Хакеры, «работающие, предположительно, на российское правительство», взломали Министерство внутренней безопасности США и получили доступ к внутренним комуникациям. Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

«Команда изощренных хакеров, работающих, предположительно, на российское правительство, получила доступ к внутренним коммуникациям Министерства внутренней безопасности США», — говорится в сообщении.

По данным издания, атака была совершена в воскресенье, 13 декабря. Другие детали не приводятся.

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