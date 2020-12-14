Экс-премьер Украины ответил на слова Кравчука о «применении силы» против РФ
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире радиостанции «Говорит Москва» прокомментировал слова экс-президента страны Леонида Кравчука о «применении силы» против России.
По словам Азарова, к заявлениям Кравчука надо относиться с понимаем, учитывая его почтенный возраст.
«Возраст берет свое. Он и раньше не отличался особым здравомыслием, а сейчас тем более», — сказал экс-премьер.
Ранее Кравчук заявил, что Москва ослабела и уже не играет такой роли на постсоветском пространстве. Он также выразил уверенность, что со временем Киев перестанет «играться в политику» и применит к России «силу санкций».
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