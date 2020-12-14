Верховный суд Висконсина отклонил требование Трампа пересмотреть итоги выборов

Верховный суд Висконсина отклонил требование президента США Дональда Трампа пересмотреть итоги выборов, говорится в решении суда.

Иск Трампа «явным образом лишен оснований», говорится в документе.

Трамп, вице-президент Майк Пенс и предвыборный штаб Трампа потребовали не засчитывать примерно 220 тысяч голосов, аргументируя это нарушениями на выборах.

Президентские выборы прошли в США 3 ноября, но итоги до сих пор официально не оглашены. СМИ назвали победителем демократа Джо Байдена, но Трамп отказался признавать поражение. Действующий лидер считает результаты голосования в некоторых штатах сфальсифицированными. Он пытается оспорить их в суде.

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