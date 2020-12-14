Первые выборщики в США отдали свои голоса

В США первые выборщики отдали свои голоса на выборах президента страны, сообщает Washington Post.

Первой проголосовала коллегия в штате Вермонт, все трое ее членов отдали голоса демократу Джо Байдену.

За действующего президента Дональда Трампа проголосовали 11 выборщиков штата Теннесси, 9 выборщиков Южной Каролины, 7 из Оклахомы, 6 из Миссисипи, 11 из Индианы и 6 из Арканзаса.

Байдену отдали голоса 20 выборщиков штата Иллинойс.

Президентские выборы прошли в США 3 ноября, но итоги до сих пор официально не оглашены. СМИ назвали победителем демократа Джо Байдена, но Трамп отказался признавать поражение. Действующий лидер считает результаты голосования в некоторых штатах сфальсифицированными. Он пытается оспорить их в суде.

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