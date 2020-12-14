Бывший кандидат в президенты США может стать министром транспорта
Максимс Краюшкинс
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Бывший кандидат в президенты от Демократической партии США Питт Бутиджич может стать министром транспорта. Об этом сообщает CNN.
По данным источников телеканала, Бутиджич имеет шанс занять должность, которую в настоящее время занимает Элейн Чао.
Отмечается, что также обсуждаются кандидатуры бывшего мэра Чикаго Рама Эмануэля, мэра Лос-Анджелеса Эрика Гарсетти и губернатора Род-Айленда Джины Раймондо.
Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден, который, по предварительным данным, победил на выборах американского лидера, представил кандидатов на должности министров в своей администрации.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Невидимый генерал»: что известно о будущем главе Пентагона
— Байден представил кандидата на пост главы Пентагона