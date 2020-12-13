Сторонники Трампа вышли на митинги в Вашингтоне

Сторонники президента США Дональда Трампа проводят митинги в Вашингтоне. Об этом сообщает телеканал Fox News.

В субботу, 12 декабря, люди, поддерживающие республиканца, собрались на Фридом-плаза в центре американской столицы. На них были надеты футболки и кепки с лозунгом Трампа Make America Great Again! («Сделаем Америку снова великой»). Одна из групп демонстрантов митинговала у здания Верховного суда на Капитолийском холме.

Сторонники Трампа протестовали против имевшегося, как они считают, мошенничества на президентских выборах. Протестующие скандировали лозунги: «Еще четыре года» и «Остановить воровство». Таким образом, они призывали пока еще действующего президента продолжать бороться за то, чтобы остаться в Белом доме.

Ранее сообщалось, что Верховный суд США отклонил иск генпрокурора штата Техас Кена Пакстона о пересмотре итогов голосования в стране.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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