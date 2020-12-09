17 штатов США поддержали иск Техаса о пересмотре итогов выборов

17 штатов США, где у власти находятся республиканцы, подали документ в Верховный суд, поддержав иск Техаса о пересмотре итогов президентских выборов. Об этом пишет Reuters.

Техас поддержали Миссури, Алабама, Арканзас, Флорида, Индиана, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Монтана, Небраска, Северная и Южная Дакота, Южная Каролина, Теннесси, Юта, Оклахома и Западная Виргиния.

Ранее власти Техаса подали иск с требованием объявить недействительными итоги выборов в четырех «колеблющихся штатах» — Пенсильвания, Джорджия, Висконсин и Мичиган. Генеральный прокурор Техаса Кен Пэкстон заявил, что голосование прошло с нарушениями конституции.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе Байдена на президентских выборах в США. Трамп не примате итоги выборов.

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