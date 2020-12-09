Госдума поддержала запрет анонимного финансирования митингов

Госдума приняла в первом чтении проект, запрещающий зарубежное и анонимное финансирование митингов и демонстраций. Об том пишет РИА «Новости».

Изменения предлагается внести в федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Автором инициативы стал депутат Дмитрий Вяткин.

«Для обеспечения прозрачности деятельности организаторов публичного мероприятия законопроектом определяются порядок сбора денежных средств для подготовки и проведения публичного мероприятия, порядок расходования полученных в этих целях пожертвований», — говорится в пояснении к документу.

Депутат предлагает запретить иностранным и международным организациям, движениям и НКО, гражданам других государств, иноагентам, лицам младше 16 лет и анонимам финансировать публичные мероприятия.

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