Католикос всех армян призвал Пашиняна уйти в отставку

Католикос всех армян Гарегин II призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна уйти в отставку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на видеообращение священнослужителя.

Католикос сообщил, что из-за нарастающей в стране общественной напряженности, значительных внешних и внутренних вызовов, снижения общественного доверия к премьеру, он «по-отечески призвал его [Пашиняна] взять на себя ответственность и сложить с себя полномочия премьер-министра, чтобы не допустить потрясений, возможных столкновений и трагических последствий».

Кроме того, глава Армянской апостольской церкви призвал парламент страны прислушаться к общественному мнению, избрать нового премьер-министра, сформировать правительство национального согласия.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. Он отметил, что если бы договор не был подписан, Армения потеряла бы еще больше территорий. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, назвал подписание заявления капитуляцией Армении.

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