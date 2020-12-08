Мадуро сообщил о планах посетить РФ и встретиться с Путиным
Бернст Ю.
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро надеется в апреле-июне 2021 года посетить Москву и встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом политик сообщил на встрече с российской делегацией наблюдателей на парламентских выборах. Его слова передает РИА «Новости».
«Надеюсь, что в апреле, мае или июне я смогу посетить Москву, чтобы поприветствовать нашего друга Владимира Путина», — сказал Мадуро.
Он также выразил уверенность, что члены новой Национальной ассамблеи вскоре посетят Москву.
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