Politico: Байден выдвинет Ллойда Остина на пост министра обороны

Выигравший, по предварительным данным, президентские выборы в Соединенных Штатах Джо Байден, выдвинет генерала в отставке Ллойда Остина на пост министра обороны, пишет издание Politico со ссылкой на три источника.

Отмечается, что в случае выдвижения Остин станет первым афроамериканцем на посту главы Пентагона.

Сам Остин от комментариев отказался.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основные претенденты на пост главы государства — демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. 7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе Байдена. Трамп это не признает и оспаривает результаты выборов в ряде штатов.

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