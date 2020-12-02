Небензя усомнился в необходимости новых «нормандских» саммитов

Позиция Германии и Франции по неформальной встрече Совбеза ООН с участием самопровозглашенных ДНР и ЛНР ставит под вопрос целесообразность новых «нормандских» саммитов. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, пишет РИА «Новости».

«Это поднимает вопросы о целесообразности новых саммитов в «нормандском формате». Без исполнения их положений и Минских соглашений всеми сторонами не похоже, что у них есть какая-либо добавленная стоимость», — сказал Небензя.

По предложению России в Совбезе ООН в среду пройдет неформальная встреча, где будет обсуждаться исполнение Минских соглашений. На мероприятие приглашены полпред ЛНР в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего и представитель ДНР в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев бойкотирует эту дискуссию.

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский также сообщил, что Берлин и Париж не будут участвовать в мероприятии.

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