Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал события в Белоруссии «трамплином» для давления на Россию, его слова приводит агентство «БелТА».

Глава государства выразил уверенность, что обострение ситуации в стране вызвано внешним вмешательством. Он также напомнил о планах стран Запада создать «санитарный пояс» между Россией и Евросоюзом.

«События в Беларуси <...> — это трамплин для давления на Российскую Федерацию», – добавил Лукашенко.

Протесты в Белоруссии продолжаются четвертый месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

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