Лукашенко: международный порядок скатывается к управляемому хаосу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что международный порядок «скатывается в сторону так называемого управляемого хаоса». Слова главы государства приводит агентство «БелТА».

Пандемия новой коронавирусной инфекции привела не только к осложнению проблем международного взаимодействия, но и к обострению социальных конфликтов, отметил белорусский лидер.

В качестве примера Лукашенко привел беспорядки в США и Европе, которые, по его мнению, не являются спонтанным проявлением недовольства.

«Международный порядок скатывается в сторону так называемого управляемого хаоса. Налицо хорошо продуманная и срежиссированная деятельность глобальных игроков», – подчеркнул президент.

Он добавил, что «глобальные игроки» порой не считаются «даже с интересами собственных народов».

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