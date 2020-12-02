Лукашенко: международный порядок скатывается к управляемому хаосу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что международный порядок «скатывается в сторону так называемого управляемого хаоса». Слова главы государства приводит агентство «БелТА».
Пандемия новой коронавирусной инфекции привела не только к осложнению проблем международного взаимодействия, но и к обострению социальных конфликтов, отметил белорусский лидер.
В качестве примера Лукашенко привел беспорядки в США и Европе, которые, по его мнению, не являются спонтанным проявлением недовольства.
«Международный порядок скатывается в сторону так называемого управляемого хаоса. Налицо хорошо продуманная и срежиссированная деятельность глобальных игроков», – подчеркнул президент.
Он добавил, что «глобальные игроки» порой не считаются «даже с интересами собственных народов».
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