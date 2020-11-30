СМИ узнали, что ЕС планирует ввести за санкции за фейки
Еврокомиссия (ЕК) впервые предложит ввести санкции против «иностранных субъектов», которые распространяют дезинформацию. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на «План действий в области европейской демократии».
Как отмечается, ограничения могут затронуть в том числе Россию и Китай.
В проекте документа говорится, что Евросоюз «должен более системно использовать весь спектр имеющихся инструментов для противодействия иностранному вмешательству и операциям влияния».
ЕК предлагает различные способы борьбы с дезинформацией: от публичных сообщений до введения санкций за повторные нарушения.
Это первый случай, когда ЕК в официальном документе предложила ввести санкции за фейки, говорится в сообщении.
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