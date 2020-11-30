Россия не будет обсуждать вопрос Крыма и санкций ни с одной администрацией США

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что власти страны не намерены обсуждать ни с одной американской администрацией вопрос обмена санкциями или по теме полуострова Крым. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом он подчеркнул, что Москве и Вашингтону следует плотнее заняться работой над совершенствованием своих взаимоотношений.

По его словам, в вопросе Крыма «обсуждать нечего», поскольку по данной теме «все решено».

«Мы не готовы размениваться, обмениваться с США санкциями. Если США хотят наращивать — пожалуйста. В какой-то момент мы покажем, что эта политика ведет в никуда, неэффективна», — добавил Рябков.

Он заключил, что в повестке дня не существует темы по взаимообмену ограничительными мерами с США.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Посредственные войска: почему США не смогут себя защитить

— Антироссийский курс: кого Байден зовет в Белый дом

— Bloomberg: США неспособны остановить «Северный поток - 2»