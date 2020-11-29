Президент Армении призвал создать новое правительство

Президент Армении Армен Саркисян выступил за создание нового правительства на фоне кризиса в республике из-за ситуации с Нагорным Карабахом. Об этом сообщает сайт главы республики.

По его мнению, действующее правительство республики должно уйти в отставку.

«После таких потрясений любое правительство должно еще раз получить мандат. <...> Предыдущие выборы у нас были два года тому назад, это была совсем другая страна», — заявил Саркисян на встрече с представителями российской армянской общины.

Он отметил, что у Армении есть экономические трудности, проблемы в здравоохранении. Кроме того, политик указал, что страна испытывает сложности, связанные с коронавирусом, а также понесла ущерб в результате боевых действий в Карабахе.

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