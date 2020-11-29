В Киеве допустили обмен пленными с Донбассом до конца года
До конца текущего года возможен обмен пленными между Киевом и неподконтрольными территориями Донбасса. Такое заявление сделал советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе Алексей Арестович, передает агентство «УНН».
Ранее он заявил, что взаимный обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом должен состояться до 24 декабря. Руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева обвинила Киев в том, что он не предпринимает шаги, направленные на обмен пленными в Донбассе. Она также назвала объявленную дату «полным абсурдом».
«Еще нет. Это (информация о срыве обмена. — «Газета.Ru») — шантаж и манипуляция», — сказал Арестович.
Он допустил, что обмен случится в последний момент, «за 2 часа до 9 декабря».
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