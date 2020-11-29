В Иране нашли связь между убийством Фахризаде и взрывом на объекте в Натанзе

За саботажем на ядерном объекте в Натанзе и убийством ядерщика Мохсена Фахризаде стоят одни и те же структуры, заявил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди. Как сообщает РИА «Новости», Фахризаде считает, что в этом есть роль сионистского режима».

«Можно сказать, что за происшествием в Натанзе и последним событием стоят одни и те же силы. По всей видимости, есть в этом роль сионистского режима», — сказал он.

Ранее стало известно, что в результате покушения под Тегераном был убит физик-ядерщик, руководитель организации исследований и инноваций при Минобороны Ирана Мохсен Фахризаде, который предположительно был одним из разработчиков военной ядерной программы страны до ее роспуска в 2000-х годах.

Как сообщала New York Times со ссылкой на истчники, Израиль совершил нападение на иранский ядерный объект в Натанзе, совершил «диверсию». NYT отмечает, что не может полностью подтвердить данные о причастности израильской стороны к произошедшему. Официальные израильские лица, по заявлению газеты, дали размытые комментарии, а также указали на «опасность, исходящую от имеющего ядерное оружие Ирана».

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