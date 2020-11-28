Лавров и глава МИД Армении провели телефонный разговор

Глава МИД России Сергей Лавров и его армянский коллега Ара Айвазян провели телефонный разговор, сообщили в российском иностранном ведомстве.

«28 ноября состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел России С.В.Лаврова и Министра иностранных дел Армении А.Г.Айвазяна», — говорится в сообщении.

Отмечается, что политики обсудили выполнение трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении по непризнанному Нагорному Карабаху.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В карабахский регион были направлены российские миротворцы. По итогам соглашений Азербайджану отошли несколько районов в Карабахе, которые более двух десятилетий находились под контролем НКР.

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