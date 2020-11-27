Лукашенко заявил, что спецслужбы перехватили переговоры оппозиции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что спецслужбы перехватили переговоры выехавших за рубеж оппозиционеров, во время которых бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что ничего не решает. Об этом пишет агентство БелТА в Telegram.

«Недавно мы перехватили конференцию <...> всех этих беглых – они закрытую проводят пресс-конференцию. И что меня поразило, когда мне положили на стол распечатку. Светлана [Тихановская] говорит: «Мужики, ну что вы от меня требуете, вы же понимаете, что я ничего не решаю»», — сказал Лукашенко.

Президент подчеркнул, что Западу нужен такой человек, как Тихановская, поэтому ее там держат.

Протесты в Белоруссии продолжаются с августа. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

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