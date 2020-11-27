Лукашенко пообещал уйти с поста президента при новой конституции
Валерия Исполатова
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после принятия новой конституции не будет главой государства, передает «БелТА».
«Никакую конституцию я под себя не делаю. С новой конституцией я уже с вами президентом работать не буду», — сказал он.
Лукашенко также пообещал, что не допустит, чтобы при принятии нового основного закона «кто-то сфальшивил или потом сфабриковал выборы по новой конституции».
Ранее Белоруссия заявила о начале конституционной реформы.