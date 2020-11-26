Экс-премьер Судана скончался от COVID-19

В ОАЭ скончался бывший премьер-министр Судана и лидер оппозиционной партии «Аль-Умма» Садык аль-Махди. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya.

СМИ отмечает, что политик умер на 87 году жизни.

Ранее аль-Махди получил положительный результат анализов на коронавирус SARS-CoV-2 вначале ноября. Позднее его состояние ухудшилось.

Политик находился на посту премьер-министра Судана два раза: в 1966 — 1967 и 1986 — 1989 годы. Он являлся одним из наиболее влиятельных лидеров суданской оппозиции при правлении Омара аль-Башира.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 60,5 млн заболевших, свыше 41,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».