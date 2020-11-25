Трамп: демократы на выборах использовали махинации, но все равно проиграли

Демократическая партия США использовала махинации на президентских выборах, но все равно проиграла. Об этом заявил действующий президент США Дональд Трамп, пишет ТАСС.

«Эти выборы были проиграны демократами. Они мошенничали. Это были жульнические выборы», — сказал Трамп.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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