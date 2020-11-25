Грызлов: Украина делает все для обострения конфликта с Донбассом
Полпред РФ в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов после очередного ее заседания заявил, что власти Украины делают все, чтобы обострить конфликт с Донбассом. Об этом сообщает ТАСС.
«Итоги встречи показали, что киевская власть делает все, чтобы обострить конфликт с Донбассом», - заявил он.
По его словам, действующее руководство Украины обещало выполнить Минские соглашения и обеспечить мир в Донбассе в течение года.
«Год прошел, а результата нет. Наличествует тенденция перехода украинской стороны от публичной демагогии к организации медийных провокаций», — сказал Грызлов.
Верховная рада Украины приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не был введен в действие. В 2018 году Украина продлила его до конца 2019 года, а после встречи в Париже «нормандской четверки» (РФ, ФРГ, Франция, Украина) — до 31 декабря 2020 года.
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