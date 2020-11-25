Путин отменил рабочую поездку в Саров из-за непогоды

Президент России Владимир Путин отложил рабочую поездку в город Саров в Нижегородской области из-за нелетной погоды. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«В связи с нелетной погодой в Сарове президент принял решение о переносе своей рабочей поездки туда, предположительно, на четверг, если позволят метеоусловия», — заявил Песков.

Он добавил, что Путин продолжает работать в Москве, проводя различные встречи. Так, по словам пресс-секретаря, в скором времени состоится его рабочая встреча с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.