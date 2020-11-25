Белый дом предоставил доступ Байдену к ежедневной информации для президента

Кандидату от демократов Джо Байдену, объявленным американскими СМИ победителем президентских выборов в США, будут предоставлять ежедневную информацию, которая предназначена для главы государства. Соответствующее разрешение дал Белый дом, передает Reuters со ссылкой на чиновника в американской администрации.

Как рассказал собеседник агентства, Байден теперь будет иметь доступ к последним разведывательным данным, касающимся угроз национальной безопасности США.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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