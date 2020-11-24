Советник Байдена: США будут добиваться нового соглашения по климату
Администрация США под руководством демократа Джо Байдена считает недостаточным Парижское соглашение по климату и будет добиваться новых международных договоренностей, заявил Джон Керри, которого демократ Джо Байден назначит своим специальным посланником по климату в случае победы.
«Чтобы положить конец этому кризису, сплотиться должен весь мир. Вы правы, собираясь вернуться в Парижское [соглашение] в первый же день [пребывания у власти]. И вы правы, понимая, что одного Парижского [соглашения] недостаточно», — сказал Керри.
За последние сутки сразу три ключевых штата — Пенсильвания, Мичиган и Невада — подтвердили победу демократа Джо Байдена на президентских выборах.
3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.
7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.
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