Посол РФ ответил на новые санкции США против российских компаний

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал решение американских властей по введению новых санкций в отношении трех российских компаний. Об этом сообщается в Facebook посольства.

Он отметил, что Россия расценивает введенные ограничительные меры как нелегитимные и дискриминационные. Посол подчеркнул, что Вашингтон использует санкционное давление как основной инструмент реализации внешнеполитического курса США.

По его словам, американские санкции направлены на подрыв экономического потенциала компаний, пострадавших от них.

«Подобные действия нелегитимны, поскольку ни одна страна не имеет права ограничивать торгово-инвестиционное взаимодействие России с другими членами международного сообщества», — заявил Антонов.

Кроме того, он добавил, что введенные ограничительные меры не способствуют нормализации отношений России и США.

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