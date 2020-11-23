СМИ: Нетаньяху втайне встретился с наследным принцем Саудовской Аравии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье, 22 ноября, тайно посетил Саудовскую Аравию, где встретился с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом и госсекретарем США Майком Помпео. Об этом сообщает газета New York Times.

Отмечается, что на встрече также присутствовал директор Моссада (политическая разведка Израиля) Йосси Коэн. В офисе премьера не стали подтверждать или опровергать эти сведения.

Известно, что в воскресенье, 22 ноября, в офисе Нетаньяху отложили еженедельное совещание кабинета министров, отметив, что требуется больше времени для подготовки к нему.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Нет друга лучше»: как изменятся отношения США и Израиля

— СМИ: Помпео назвал Голанские высоты территорией Израиля

— Эль-Рияд назвал условие нормализации отношений с Израилем