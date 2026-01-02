Размер шрифта
Новости. Общество

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,5

На юге Мексики зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5


На юге Мексики зафиксировано землетрясение магнитудой 6,5. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По его данным, толчки произошли в 7:58 (16:58 мск) в штате Герреро, в 15 км к юго-востоку от Сан-Маркоса, где проживают около 3,5 млн чел. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.



4 декабря в Алма-Ате случилось землетрясение. По данным Google Alerts, магнитуда составила 4,6. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр связал толки с землетрясением магнитудой 6,1 в южном Синьцзяне в Китае.

Из-за него в Алма-Ате в домах качалась мебель, однако на улицу люди практически не эвакуировались. Об этом «Газете.Ru» рассказала местная жительница Светлана. Женщина отметила, что ее семья спряталась на время землетрясения под несущей стеной. После пяти минут толчков все стихло.

Ранее дочь тайского комика показала видео с качающегося от землетрясения моста.

