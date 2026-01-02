Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В российском регионе второй день не могут потушить деревянную школу

В Новгородской области второй день тушат школу
Управление защиты населения Новгородской области/VK

Пожарные второй день продолжают работы по тушению двухэтажного деревянного здания школы в Пестовском округе Новгородской области. Об этом сообщает Управление защиты населения региона.

Уточняется, что региональный отряд противопожарной службы продолжает разборку и проливку здания школы, однако из-за большой площади здания очаги возгорания возникают в разных местах до сих пор.

Информация о пожаре в здании школы в деревне Богослово Пестовского округа поступила накануне в 7 утра. Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в этот же день в 10:27 мск. Отмечается, что площадь пожара составила 524 кв.метра, огонь полностью уничтожил здание школы.

В декабре прошлого года сообщалось, что в Ленинградской области в здании школы вспыхнул потолок. Инцидент произошел в Муринской СОШ №1, во время уроков заискрила лампа и загорелся потолок. На кадрах ролика, опубликованного в сети, видно, как обугленные части потолочных панелей капают на пол. Детей вывели из помещения на несколько минут и запустили обратно, детали произошедшего устанавливаются.

Ранее старшеклассников эвакуировали после возгорания во время занятия в сургутской школе.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27550453_rnd_5",
    "video_id": "record::649074e8-305c-439d-b4e0-39a91a001f23"
}
 
Теперь вы знаете
Гении или злодеи? 6 мошенников и хитрецов, которые построили империи на пустых обещаниях 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+