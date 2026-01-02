Размер шрифта
Стало известно о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье

В подконтрольном украинской стороне Запорожье прогремели взрывы. Об этом сообщает издание «Общественное».

«В Запорожье прогремели взрывы», — сказано в сообщении в Telegram-канале СМИ.

О взрывах в городе сообщалось в ночь на 2 января.

31 декабря взрывы произошли в Киеве на фоне воздушной тревоги.

Утром 30 декабря украинские паблики сообщали, что в Одессе и Харькове произошли несколько взрывов. По имеющейся информации, их причиной в Одессе стала атака беспилотников со стороны Черного моря. В Харькове заявили об угрозе прилета корректируемых авиационных бомб (КАБ).

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее ВС России поразили энергообъекты, используемые в интересах ВПК Украины.

