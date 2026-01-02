Назначение начальника Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилла Буданова на пост главы офиса президента (ОП) Украины является решением, продиктованным Лондоном. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его мнению, Великобритании это необходимо для укрепления жесткой позиции Киева на переговорах и для перевода президента Владимира Зеленского на «более короткий поводок», то есть усиления контроля над ним.

Мирошник также считает, что эта должность ставит крест на возможности Буданова в будущем бороться за президентское кресло.

2 января Буданов сообщил, что принял предложение Зеленского возглавить его офис.

Президент Украины рассказал, что обсудил назначение на встрече с главой разведки. Президент добавил, что у Буданова есть специальный опыт работы на этих направлениях и «достаточная сила для достижения результатов».

Ранее венгерский политик заявил, что назначение Буданова главой офиса Зеленского подорвет перспективу мира.