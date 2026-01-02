Российским теннисисткам указали гражданство в заявке на Australian Open

Пресс-служба Открытого чемпионата Австралии (Australian Open — 2026) на своем официальном сайте обозначила гражданство у российских теннисисток, которые будут выступать на турнире в парном разряде.

В заявку на парный разряд австралийского турнира были включены десять российских теннисисток: Людмила Самсонова, Ирина Хромачева, Анастасия Павлюченкова, Анна Блинкова, Мария Козырева, Диана Шнайдер, Александра Панова, Анна Калинская, Вера Звонарева и Елена Приданкина.

Australian Open

Стоит отметить, что на парный разряд не заявлена Мирра Андреева, вместе с которой Шнайдер выиграла серебряные медали летних Олимпийских игр — 2024.

Открытый чемпионат Австралии — 2026 начнется 18 января и продлится до 1 февраля.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее стало известно, что легендарная 45-летняя теннисистка Винус Уильямс сыграет на Australian Open.