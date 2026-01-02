Венгерский аналитик оценил назначение Буданова главой офиса Зеленского

Назначение начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова главой офиса президента Украины Владимира Зеленского обнулит шансы на мирное соглашение с Россией. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович на своей странице в соцсети X.

«Это также сделает Буданова <…> одним из главных украинских переговорщиков. Таким образом, это еще один шаг к тому, чтобы сделать мирные переговоры невозможными», — заявил он.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Буданов является «отличным выбором» в качестве кандидата на пост главы офиса президента Украины. По его словам, «жаль, что есть всего одна вакансия», поскольку похожий пост можно было бы предложить «крупному полководцу Залужному» (экс-главком ВСУ Валерий Залужный - прим. ред.).

2 января Буданов сообщил, что принял предложение Зеленского возглавить его офис.

Президент Украины рассказал, что обсудил назначение на встрече с главой разведки. Президент добавил, что у Буданова есть специальный опыт работы на этих направлениях и «достаточная сила для достижения результатов».

Ранее сообщалось, что Залужный готовится покинуть пост посла и вернуться на Украину.