Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

Евродепутат заявил об отвращении Запада к Украине после атаки на резиденцию Путина

Депутат Картайзер: атака резиденции Путина усиливает отвращение Запада к Киеву
Минобороны России

Попытки атак на резиденцию президента России Владимира Путина усиливают отвращение западных обществ к украинскому конфликту. Об этом в беседе с РИА Новости заявил евродепутат из Люксембурга Фернан Картайзер.

По его словам, такие действия будут восприниматься как дестабилизирующие и безответственные, что ослабит позиции Киева. Картайзер отметил, что в Европе растет усталость от конфликта, а также понимание масштабов коррупции на Украине и экономических рисков безусловной поддержки.

«Люди осознают опасности, связанные с подобными шагами, и все меньше отождествляют себя с Украиной», — сказал евродепутат.

Как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, беспилотники ВСУ попытались атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря. По словам министра, все дроны были сбиты. В России назвали инцидент террористическим актом, пообещали «недипломатический» ответ и заявили, что атака приведет к пересмотру переговорной позиции Москвы.

В свою очередь власти Киева отрицают свою причастность к этому инциденту, называя обвинения РФ ложью с целью сорвать мирные переговоры. Подробности этой атаки — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Виктор Медведчук объяснил, чего хотел добиться Зеленский атакой на резиденцию Путина. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27550447_rnd_5",
    "video_id": "record::48141623-8583-4f63-9d2a-ce8dc1e8c656"
}
 
Теперь вы знаете
Гении или злодеи? 6 мошенников и хитрецов, которые построили империи на пустых обещаниях 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+