Евродепутат заявил об отвращении Запада к Украине после атаки на резиденцию Путина

Попытки атак на резиденцию президента России Владимира Путина усиливают отвращение западных обществ к украинскому конфликту. Об этом в беседе с РИА Новости заявил евродепутат из Люксембурга Фернан Картайзер.

По его словам, такие действия будут восприниматься как дестабилизирующие и безответственные, что ослабит позиции Киева. Картайзер отметил, что в Европе растет усталость от конфликта, а также понимание масштабов коррупции на Украине и экономических рисков безусловной поддержки.

«Люди осознают опасности, связанные с подобными шагами, и все меньше отождествляют себя с Украиной», — сказал евродепутат.

Как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, беспилотники ВСУ попытались атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря. По словам министра, все дроны были сбиты. В России назвали инцидент террористическим актом, пообещали «недипломатический» ответ и заявили, что атака приведет к пересмотру переговорной позиции Москвы.

В свою очередь власти Киева отрицают свою причастность к этому инциденту, называя обвинения РФ ложью с целью сорвать мирные переговоры. Подробности этой атаки — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Виктор Медведчук объяснил, чего хотел добиться Зеленский атакой на резиденцию Путина.