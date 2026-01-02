В МВД Швейцарии рассказали о пострадавших при пожаре россиянах

Среди 105 опознанных пострадавших при пожаре на курорте в Швейцарии россиян нет. Об этом заявил глава полиции кантона Вале Фредерик Гизлер, пишет РИА Новости.

«Среди раненых в пожаре в Швейцарии 71 швейцарец, 14 французов, 11 итальянцев, четыре серба и по одному гражданину Боснии, Бельгии, Люксембурга, Польши и Португалии. Национальность еще 14 человек пока не установлена», — сказал Гизлер.

До этого главврач больницы города Морж недалеко от Лозанны Вассим Раффуль рассказал, что более 20 человек, пострадавших при пожаре на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана, получили ожоги более 60% поверхности тела.

На горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии в ночь на 1 января произошел пожар в баре Constellation. В результате происшествия около 40 человек получили несовместимые с жизнью травмы, не менее 115 пострадали, среди них есть иностранцы.

Как заявил посол Италии в Берне Джан Лоренцо Корнадо, причиной возгорания стала петарда, брошенная в подвесной потолок. Очевидцы пожара рассказали, что он вспыхнул за секунды. В Швейцарии объявили пятидневный траур. Подробности о случившемся — в материале «Газеты.Ru».

Ранее очевидцы засняли на видео момент начала пожара на курорте в Швейцарии.