В Херсонской области создали штаб помощи пострадавшим при ударе в Хорлах

В Херсонской области создали оперштаб помощи пострадавшим при атаке в Хорлах 
Правительство Херсонской области создало оперативный штаб помощи пострадавшим при атаке в новогоднюю ночь по кафе и отелю в Хорлах Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона в своем Telegram-канале.

Уточняется, что штаб координирует и организует «финансовые выплаты, медицинскую поддержку и решение других неотложных вопросов» пострадавшим при атаке ВСУ в Хорлах.

Как отметили в организации, губернатор региона своим указом установил размер единовременной выплаты пострадавшим. Так, родственники погибших могут получить 1 567 500 рублей, раненые — 313 500 рублей за легкий вред здоровью и 627 000 рублей за тяжкий вред и вред средней тяжести.

В ночь на 1 января ВСУ атаковали кафе при гостинице в Хорлах, в котором мирные граждане отмечали Новый год. В результате атаки ВСУ не выжили 27 человек, в том числе двое детей. Также известно, что более 50 человек получили ранения различной степени тяжести. По факту случившегося Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо позднее предположил, что исполнителями теракта могли быть военнослужащие подразделения беспилотной авиации ВСУ «Птицы Мадьяра». Он отметил, что эти «террористы-беспилотчики» отличаются «особым цинизмом и жестокостью».

Ранее В ООН отреагировали на атаку ВСУ по кафе в Херсонской области.
 
