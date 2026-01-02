В Херсонской области опубликовали актуальный список погибших при теракте в Хорлах

Херсонское областное бюро судебно-медицинской экспертизы опубликовало актуальный список погибших при теракте в Хорлах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Херсонской области в Telegram-канале.

«К 17:00 2 января, установлены личности 12 погибших в результате удара БПЛА украинских террористов», — говорится в сообщении.

В результате удара беспилотников по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области в ночь на 1 января погибли более 20 человек, в том числе ребенок, пострадали более 50. Губернатор Владимир Сальдо рассказал, что удар нанесли три дрона, один из них «был с зажигательной смесью». Начался мощный пожар, который удалось потушить только к утру, многие люди сгорели заживо. Российские политики и общественные деятели осудили атаку, а СК возбудил уголовное дело о теракте. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо позднее предположил, что исполнителями теракта могли быть военнослужащие подразделения беспилотной авиации ВСУ «Птицы Мадьяра». Он отметил, что эти «террористы-беспилотчики» отличаются «особым цинизмом и жестокостью».

Ранее в ООН отреагировали на атаку ВСУ по кафе в Херсонской области.