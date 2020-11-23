Мишустин поручил предоставить Приморью максимальные ресурсы

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил предоставить пострадавшему из-за циклона Приморью максимальные ресурсы, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков по прибытии в регио, передает РИА «Новости».

«Первая задача, которую поставил передо мной председатель правительства – предоставить максимальные ресурсы Приморскому краю, сконцентрировать все усилия федерального правительства в первую очередь для восстановления жизнеобеспечения и нормальной жизни людей, которые попали в эту беду», — сказал Чекунков отметив, что будет идти работа с Минфином.

По его словам, есть еще две задачи, и вторая сейчас кажется среднесрочной.

«Мы ни в коем случае ничего не должны потерять. Будет удар по бюджетной системе края. Необходимы будут мероприятия по восстановлению. И министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики выступит здесь вашим партнером, чтобы ничего не потерять», — добавил Чекунков.

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