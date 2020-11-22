Президент НКР поблагодарил РФ и Путина за достижение мира в регионе

Президент непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян обратился к президенту России Владимиру Путину со словами благодарности содействие в прекращении боевых действий в регионе. Об этом он написал в своем Facebook.

По его словам, решения Путина позволили восстановить мир и стабильность на территории Карабаха.

«Мы выражаем благодарность Российской Федерации и особую признательность Президенту России Владимиру Владимировичу Путину за посреднические усилия по стабилизации обстановки и оказанное содействие в прекращении огня и окончании войны,», — написал Арутюнян.

Он добавил, что российские миротворцы завершили развертывание в регионе во главе с генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым, с которым был «налажен контакт».

Арутюнян поблагодарил российскую сторону «за неравнодушное отношение к судьбе жителей Карабаха» и оказываемую гуманитарную помощь.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривало передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.

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