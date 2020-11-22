Штаб Трампа обжалует вердикт суда по выборам в Пенсильвании

Штаб президента США Дональда Трампа намерен экстренно обжаловать решение окружного суда в Пенсильвании, который отклонил иск республиканцев с требованием не учитывать голоса, полученные по почте. Об этом заявил адвокат Трампа Руди Джулиани, передает РИА «Новости».

«Сегодняшнее решение помогает нам в нашей стратегии быстро дойти до Верховного суда США... Мы будем добиваться оперативной процедуры обжалования в апелляционном суде третьего округа США», — сказал Джулиани.

Ранее окружной суд Пенсильвании отклонил иск штаба Трампа с требованием не учитывать голоса избирателей, которые были получены по почте. Он также лишил команду президента права подать повторный иск.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Байден заявил, что одержал победу на выборах. При этом Дональд Трамп намерен отстаивать в суде позицию по поводу голосования на выборах.

Трамп подал иск в связи с незаконностью подсчета голосов, присланных по почте. Его удовлетворил апелляционный суд Пенсильвании.

Позднее Трамп заявил о победе на выборах в это штате. Действующий глава Белого дома отмечал, что его сторонникам не удалось просмотреть 700 тысяч бюллетеней в Филадельфии и Питтсбурге.

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