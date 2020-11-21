Путин: Россия обеспечит нуждающиеся страны вакцинами от COVID-19
Россия готова предоставить нуждающимся странам свои вакцины от COVID-19. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.
Путин заявил на саммите G20, что препараты для иммунизации должны быть всеобщим общественным достоянием.
Москва поддерживает решения саммита G20, направленные на обеспечение доступности вакцины от COVID-19 для всех.
«И наша страна, Россия, конечно, готова предоставить нуждающимся странам разработанные нашими учеными вакцины», — сказал Путин.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 58 млн заболевших, 40 млн выздоровели, больше 1,3 млн человек скончались. В России выявили уже 2 млн человек с COVID-19.
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