Макрон обвинил РФ и Турцию в росте антифранцузских настроений в Африке

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что рост антифранцузских в Африке связан с деятельностью РФ и Турции. Об этом он рассказал в интервью изданию Jeanе Afrique.

«На протяжении десятилетий у нас были очень институциональные отношения с Африкой <...> Но также есть стратегия, которую иногда проводят африканские лидеры, но особенно иностранные державы, такие как Россия или Турция, которые играют на постколониальной обиде», — сказал Макрон.

Так, по его словам, Анкара и Москва разжигают антифранцузские настроения через социальные сети и агентов во франкоязычных СМИ.

Кроме того, президент признал, что республика действительно является наследником колониальной истории Африки, однако французы не должны оставаться «пленниками прошлого», а продолжать развивать отношения со странами и частными компаниями континента.

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