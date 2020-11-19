Главы МИД РФ и Франции обсудили российских миротворцев в Карабахе

Министры иностранных дел России и Франции Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан в телефонном разговоре обсудили российских миротворцев в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию вокруг нагорно-карабахского урегулирования, сложившуюся по итогам посреднических усилий, предпринятых Россией в целях полного прекращения огня и всех военных действий в зоне конфликта», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что Лавров разъяснил французскому коллеге параметры участия российских миротворцев и работу Межведомственного центра гуманитарного реагирования.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

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